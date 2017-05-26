محمد بن راشد ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية دور شباب الإمارات في البناء والتطوير

أبوظبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة أبوظبي ظهر أمس، في إطار لقاءات الخير التي تجمع سموهما والتشاور الدائم فيما بينهما حول القضايا الوطنية، وكل ما يتصل بشؤون الوطن والمواطنين، وتوفير جميع السبل والإمكانات من أجل أمن الوطن واستقراره وإسعاد مواطنيه ومجتمع دولة الإمارات عموماً على مختلف المستويات.

وأكد سموهما خلال اللقاء، أهمية دور الشباب المواطن في الإنماء والبناء والتطوير وضرورة دعمهم وتحفيزهم، وتوفير الفرص اللازمة لهم لمزيد من الإبداع والابتكار في مختلف مجالات التنمية والتحديث الذي تشهده الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.