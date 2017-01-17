«أبوظبي للأوراق المالية» يستضيف وفداً طلابياً من الولايات المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سوق أبوظبي للأوراق المالية وفداً من طلبة جامعة إيلون، نورث كارولينا في الولايات المتحدة، في إطار جهود السوق للتعريف بالدور الذي يقوم به ويعد واحدة من أهم القنوات الاستثمارية على المستويين المحلي والعالمي. ويحرص السوق دوماً على التعريف بأنشطته للوفود الأجنبية الزائرة، ومنها المؤسسات التعليمية الجامعية ما يساهم في الترويج للسوق على المستوى الخارجي، لأن عملية الترويج كانت ولا تزال تعد ركيزة أساسية من استراتيجية عمل السوق.

واستمع الوفد الطلابي الزائر الذي يضم 33 طالباً من جامعة إيلون إلى شرح مفصل من المسؤولين في السوق عن آليات العمل المتبعة في مختلف الأقسام بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهده السوق على المستوى التنظيمي والتشريعي، وذلك من خلال توفير كل الأنظمة التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع رأس المال.

وتم خلال الزيارة، إطلاع الوفد الطلابي على نظم التداول والجوانب الفنية لإدارتها، وعمليات الرقابة، ونظم الإيداع والتقاص والتسوية، وخدمات المستثمرين، كما اشتمل برنامج الزيارة تقديم عرض تعريفي حول أنشطة الإدراج والخدمات المالية ومن ضمنها خدمة النافذة الذكية «سهمي»، وهي الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وأبدى الوفد الطلابي إعجابه بالتطور الذي شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي تمكن خلال الفترة الماضية من الترقية ضمن العديد من المؤشرات العالمية ومنها مؤشر مورجان ستانلي، الأمر الذي يعد اعترافاً عالمياً بالمكانة المتميزة التي بلغها مقارنة مع الأسواق الأخرى.