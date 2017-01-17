مؤشرات الأسواق المحلية تتماسك بدعم من تداولات «إعمار»

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية تحركها الأفقي، في مواجهة عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسهم خلال جلسات أمس، مدعومة من تداولات الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم «إعمار» الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 1.06% بنهاية الجلسة محافظاً على تماسك المؤشر وسط تحوط واضح من المتعاملين، انتظاراً لما يجري في الأسواق العالمية والإعلانات المنتظرة لنتائج الشركات المدرجة.

وتراجعت نسبة السيولة في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس بنحو 30% عن معدل التداول اليومي السائد خلال الجلسات الأخيرة منذ بداية العام الجاري، وذلك انسجاماً لما يجري في الأسواق العالمية قبل تسلم ترامب مقاليد السلطة، حيث تقلصت تداولات المستثمرين في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية لتصل بالكاد إلى 914 مليون درهم، من خلال التعامل على أكثر من 692 مليون سهم، عبر إبرام 9078 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مع نهاية جلسة أمس، على انخفاض بنسبة 0.26% عند مستوى 3669 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 605 ملايين درهم، من خلال تعامل مستثمروه على 485 مليون سهم عبر إبرام 6323 صفقة، حيث انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، من أصل 39 شركة تم تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 10 شركات، وبقيت 3 على ثبات.

وخلال جلسة أمس، سجلت تداولات المستثمرين على سهم «إعمار» في سوق دبي المالي، أكثر من 5 ملايين سهم، بقيمة تجاوزت 38 مليون درهم، ليغلق مع نهاية الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.06% على مستوى 7.61 درهم.