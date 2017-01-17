أرباح «الإمارات دبي الوطني» تنمو 2% إلى 7.2 مليار درهم في 2016

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 2% ليصل إلى 7.24 مليار درهم، حسب بيان صادر أمس.

وقال البيان «اكتسب الأداء التشغيلي دعماً من ارتفاع حجم التحصيلات من القروض منخفضة القيمة التي عوضت التراجع في الدخل من غير الفائدة. كما انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 1% نظراً لأن الانخفاض في هوامش الربح كان أكثر تأثيراً من النمو في الأصول. وقد سمحت هذه النتائج لمجلس الإدارة بأن يوصي بالحفاظ على الأرباح النقدية المقترح توزيعها للعام 2016 عند 40 فلساً للسهم الواحد».

وحسب البيان، فقد بلغ صافي الربح 7.24 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2% مقارنةً بالعام السابق، بينما بلغ إجمالي الدخل 14.7 مليار درهم منخفضاً بنسبة 3% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الدخل من غير الفائدة.

وبلغ إجمالي الأصول 448.0 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 10% عن نهاية 2015، كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 7% مقارنةً بنهاية العام 2015 لتصل إلى 290.4 مليار درهم.