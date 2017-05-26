رانيا حسن (دبي)

يستعد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات – فرع دبي، بمقره في مكتبة دبي العامة بالطوار، لإقامة برنامج ثقافي زاخر، ضمن خطته لشهر رمضان، ويقوم على الدمج بين المحاضرات وورش العمل التفاعلية في إطار يمزج بين الفنون المختلفة.

وقالت الهنوف محمد رئيس اللجنة الثقافية لفرع دبي: سنبدأ البرنامج بمحاضرة عن شخصية المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، نتناول فيها الجوانب الإبداعية والإنسانية في شخصيته، ويستضيف الاتحاد الدكتور يوسف الحسن، المفكر والدبلوماسي، فضلاً عن مجموعة من الشخصيات التي عاصرت الشيخ زايد من كتاب وشعراء ومفكرين.

وأضافت: يضم البرنامج أيضاً معرضاً للفن التشكيلي للفنان الهندي «حبيب الرحمن»، ويقدم فيه مجموعة من لوحاته تعبر عن حبه للإمارات من خلال لوحات للمغفور له الشيخ زايد، إضافة إلى لوحات لرموز وقادة الدولة.

وهناك تعاون بين اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع دبي ومسرح دبي الشعبي من خلال إقامة عدة ورش فنية منها ورشة ستبدأ من 4 – 16 يونيو المقبل، وستكون عن تعليم أساسيات التمثيل السينمائي، ويحاضر فيها المخرج الإماراتي خالد على، فضلاً عن ورشة عن المسرح تستضيف المخرج عبدالله صالح.