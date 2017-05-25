دبي (الاتحاد)

مثلت الفنانة التشكيلية الإماراتية الشابة ميسون آل صالح دولة الإمارات خلال معرض منفرد في العاصمة الصينية حمل عنوان «من دبي إلى بكين»، ضمن برنامج الإقامة الدولية التابع لمتحف شانغيوان للفنون في بكين مؤخرًا، وهي واحدة من فريق عمل مكتب دبي الذكية الذي يساهم في عملية التحول الذكي لمدينة دبي. حيث تعمل مدير مشروع في إدارة الخدمات الذكية في مؤسسة حكومة دبي الذكية.

ومنح متحف شانغيوان للفنون في بكين خلال برنامج هذا العام معرضاً منفرداً للفنانة التشكيلية ميسون آل صالح، بدلًا من مشاركتها ضمن المعرض الجماعي، وذلك لتفانيها وإبداعها وتميزها في أعمالها الفنية، وشاركت ميسون بعرض 30 لوحة خلال المعرض، وقد أدرجت أعمالها الفنية لتصبح جزءًا من مقتنيات المتحف.

ويعتبر هذا المعرض هو ثالث معرض منفرد تعرض فيه لوحاتها وأعمالها الفنية، فقد كان معرضها الأول في مركز مرايا للفنون في الشارقة عام 2010، وحمل عنوان «الجانب المشرق من العظام» تلاه معرض عام 2011 في «جاليري أوف لايت».