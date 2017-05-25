الصايغ: الإمارات تتصدر المشهد الثقافي العربي

الشارقة (الاتحاد)

أكد حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أن دولة الإمارات اليوم تتصدر المشهد الثقافي العربي، بما تعيشه من حراك متواصل.

ودعا الصايغ الأدباء الإماراتيين، والشباب خصوصاً، إلى مواكبة هذه الحالة، وتعزيز حضورهم.

جاء ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء أول أمس الأربعاء في المقر الرئيسي للاتحاد في الشارقة، حيث ترأس الصايغ الاجتماع بحضور د. منصور الشامسي أمين السر العام، وكل من محمد سمير وعبد الله الشيباني من إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى أحمد العسم نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، رئيس الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة، وعدد من أعضاء الاتحاد.

وانتهى الاجتماع بمجموعة من القرارات المهمة، منها تشكيل هيئة إدارية تتولى إدارة شؤون وأنشطة المقر الرئيسي في الشارقة، وتعيين مدير تنفيذي للاتحاد، كما تقرر عقد الاجتماعات المقبلة للجمعية العمومية بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العام لأدباء وكتاب الإمارات، الذي سيتم إحياؤه، بعد أن انطلقت منه دورتان، أولاهما عام 2012، وحملت اسم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والثانية عام 2013، باسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.