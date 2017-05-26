نفوق 5 حيتان قاتلة بأحد شواطئ نيوزيلندا



تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 ولنجتون (د ب أ) كشفت إدارة حفظ الموارد الطبيعية، أمس الخميس، عن نفوق خمسة من الحيتان القاتلة، بعد جنوحها على الشاطئ الشرقي في نيوزيلندا. وقالت الإدارة في بيان لها: «إنها علمت، أمس الأول الأربعاء، بأن ستة من الحيتان القاتلة جنحت عند منطقة كيب راناواي في خليج بلينتي الشرقي في نورث أيلاند بنيوزيلندا، وأن أربعة منها نفقت بالفعل». وبمساعدة السكان المحليين من ذوي الخبرة، تم بعد ظهر أمس الأول الأربعاء إعادة أصغر الحوتين المتبقيين إلى الماء. وكان فريق من إدارة حماية الحيتان في طريقه للمساعدة في إعادة الحوت الأكبر إلى الماء أثناء حدوث مد قوي، عندما علموا بأن الحوت المتبقي قد لفظ أنفاسه.