إلغاء العرض الأول لفيلم «ووندر ومان» في لندن

لوس أنجلوس (أ ف ب)

ألغي العرض الأول في لندن لفيلم «ووندر ومان»، وهو من أكثر الأعمال السينمائية ترقبا هذه السنة، بسبب اعتداء مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا والكثير من الجرحى، على ما أعلنت شركة «وورنر بروذيرز».

وقالت هذه الاستوديوهات في بيان «نتعاطف مع كل الذين تأثروا بالمأساة الأخيرة في بريطانيا».

وأوضحت «سنلغي كل ما كان مقررا بشأن العرض الأول وكل النشاطات المرافقة له».

وكان من المنتظر مشاركة أبطال الفيلم جال جادوت وكريس باين وروبن رايت في العرض الأول لهذا الإنتاج الضخم في العاصمة البريطانية في 31 مايو الجاري.

ويبدأ عرض الفيلم الذي تهب فيه «المرأة الخارقة» لمساعدة الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى، في الصالات الأميركية في الثاني من يونيو المقبل.