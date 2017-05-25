ديوكوفيتش يستعين بأجاسي مدرباً

باريس (أ ف ب)

يحاول الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً الاحتفاظ بلقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس التي تنطلق الأحد على ملاعب رولان جاروس في باريس، معولا على مدربه الجديد النجم الأميركي السابق اندريه اجاسي.

وكان أجاسي «فتى تكساس»، البالغ 47 سنة، قد وافق على العودة من تقاعده الطوعي، لتولي الإشراف على الصربي الباحث عن فوز كبير منذ ذلك الذي حققه في باريس العام الماضي.

وخسر ديوكوفيتش مركزه الرقم واحد في لائحة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين خلال سنة، وفقد ثلاثة ألقاب كبرى في «الجراند سلام» في ويمبلدون وفلاشينج ميدوز (بطولة الولايات المتحدة) وملبورن (بطولة أستراليا).

ولم تكن تحضيراته على ملاعب ترابية، والتي سبقت بطولة فرنسا مقنعة، إذ خلت من الألقاب، على رغم تقديمه أداء هو الأفضل له في دورة روما الإيطالية للماسترز الأسبوع الماضي، وخوض مباراتها النهائية التي خسرها أمام الألماني الكسندر زفيريف، علماً أنه قدم أداء قوياً في الدور نصف النهائي أمام النمساوي دومينيك تييم بفوزه عليه في 59 دقيقة، بعدما كان تييم أقصى الإسباني رافايل نادال حارما إياه تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالدورة، أسوة بما فعله في دورتي مونتي كارلو ومدريد.

وكان النجم الألماني السابق بوريس بيكر قد أشرف ثلاثة أعوام على ديوكوفيتش، قبل أن ينفصل عنه في نهاية 2016.