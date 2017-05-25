روي كوستا ثانياً في طواف إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

نجح دراج «فريق الإمارات» روي كوستا في أن يحجز مكانه بين الدراجين الثلاثة الأوائل، باحتلال المركز الثاني في المرحلة السابعة عشرة من النسخة 100 من جولة إيطاليا، كما تقدم زميله جان بولانك إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العام، ليحل في المركز الثامن. وفاز بيير رولاند (كانونديل-دراباك) بالمرحلة، وحل جوركا إيزاجيري (فريق موفيستار) في المركز الثالث خلف كوستا، بينما احتفظ توم دومولين (فريق سنويب) بصدارة التصنيف العام.

وفي معرض تعليقه على السباق، قال روي كوستا، دراج فريق الإمارات: «كان اليوم صعباً، ومن المؤسف أنني لم أحقق الانتصار، لكنني فخور جداً بجهود الفريق، كان هناك أربعة منا نقود وتيرة المجموعة الرائدة أنا، موهوريك، بولانك وكونتي، إنني راضٍ عن النتائج وما تحقق».