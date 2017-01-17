«الإمارات للصرافة»: رفع الفائدة الأميركية ينعش سوق التحويلات

حسام عبدالنبي (دبي)

تنعكس التوقعات برفع الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة مرتين أو ثلاث مرات خلال العام الحالي على قطاع الصرافة والتحويلات المالية في دولة الإمارات إيجابياً حسب توقعات عبد الكريم الكايد، المدير الإقليمي في دولة الإمارات لدى شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عازياً ذلك إلى أن قوة الدولار تشجع المقيمين في الدولة على زيادة التحويلات المالية لبلدانهم للاستفادة من ارتفاع الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأميركي أمام عدد من العملات ومنها عملات دولهم.

وقال الكايد، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في مقرها في دبي، إنه على الرغم من توقع تباطؤ النمو في حجم التحويلات المالية خلال 2017 نتيجة لانخفاض أسعار النفط وقرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وكذا تأثر القطاع بقرار الهند بسحب عملات من فئة 500 وألف روبية، إلا أن هناك عدداً من العوامل التي تزيد التفاؤل بتحسن أداء القطاع وأهمها الإعلان عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية في ميزانية دبي بنسبة 27%، ما سيؤدي إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات ومن ثم زيادة العمالة الوافدة وإيجاد المزيد من فرص العمل، مؤكداً أن التوقعات بزيادة التدفق السياحي واقتراب موعد استضافة إكسبو 2020 وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في دبي سيساعد على دعم قطاع التحويلات المالية أيضاً.

وفيما يخص تأثر سوق التحويلات المالية في الدولة بالتقلبات أسعار العملات، أجاب الكايد، بأن السوق شهد زيادة في حجم التحويلات لعدد من الدول ومنها بريطانيا بعد انخفاض سعر الاسترليني تأثراً بقرار «بريكست» وكذا للدول الأوروبية بعد تراجع اليورو أمام الدولار ، وأيضاً للهند والفلبين بعد قوة الدولار المرتبط بالدرهم.

وذكر أن قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري أثر إيجابياً على زيادة حجم التحويلات المالية من الإمارات إلى مصر حيث أصبح المقيمون المصريون يفضلون التحويل لذويهم بالجنية المصري بدلاً من الدولار نتيجة لتقلص الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، مؤكداً أن حجم التحويلات المالية إلى مصر زاد بنسبة 10% خلال الشهرين الماضيين.