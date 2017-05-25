«تحدي الخليج» ينطلق بـ «الدفع الرباعي»

دبي (الاتحاد)

أعلن أمس في دبي، عن جولات «تحدي الخليج» لموسمه الأول، والذي يعتبر رؤية جديدة لرياضة السيارات في المنطقة، حيث كشف عن تفاصيل نسخة 2017، ‬التي تضم ‬خمس ‬جولات ‬مخصصة ‬لسيارات ‬الدفع ‬الرباعي، وجاء الإعلان ‬خلال ‬مؤتمر ‬صحفي عقد أمس في ‬المقر ‬الرئيسي ‬لنادي ‬الإمارات ‬للسيارات ‬والسياحة ‬في ‬دبي.

وأعلن في دبي أكتوبر الماضي، إطلاق «تحدي الخليج»، والذي سيُشرف عليه السعودي عبدالله باخشب «سائق الراليات السابق»، كما سيعمل على الترويج لهذه السلسلة الجديدة بالتعاون مع الاتحادات والهيئات الوطنية ذات الصلة في دول الخليج.

وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية: يعد «تحدي الخليج» الخطوة الأولى للاستثمار في مهاراتنا الخليجية الواعدة في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية وتطويرها بالشكل الذي يساهم في استدامة هذه الرياضة في دول المنطقة.

وأضاف: تحظى دول الخليج بمكانة متميزة في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية، ولديها إمكانيات هائلة وبنى تحتية مؤهلة لتنظيم واستقطاب أحداث عالمية، منها الفورمولا- 1، بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية، وبطولة ‬العالم ‬للدراجات ‬النارية.