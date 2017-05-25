جمعة بن مكتوم يفتتح نادي الاتحاد للسنوكر

وليد فاروق (دبي)

افتتح الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر المقر الرسمي لنادي الاتحاد، والذي يضم مقراً إدارياً ونادي السنوكر في نفس الوقت الكائن بمنطقة القوز بدبي، والذي يمثل نقطة انطلاق جديدة للاتحاد وقوة دفع للاعبيه المتألقين أصحاب الإنجازات الكبيرة.

حضر الافتتاح، إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وخالد آل حسين مدير إدارة الرياضة بالهيئة، وسلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد، ويوسف احمد عضو مجلس الإدارة، وخالد الخيلي مدير الاتحاد، ومجموعة من لاعبي السنوكر هم خالد الكمالي، ومحمد الشامسي وعبد الحميد عبد الكريم رئيس لجنة الحكام للسنوكر.

يضم النادي الجديد قاعتين كبيرتين لممارسة السنوكر يحتويان على 7 طاولات، بما يسمح باستضافة وتنظيم البطولات ومعسكرات للمنتخب، حيث سيكون هو مقر تدريب اللاعبين، ومن المنتظر أن يحتضن النادي بطولة الاتحاد الرمضانية المفتوحة للسنوكر رمضانية، والتي تقام مستوى الدولة لجميع لاعبي السنوكر، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.

وقام الشيخ جمعة بجولة في المقر الجديد واستمع من سلطان الجوكر وخالد الخيلي، إلى شرح لمحتويات النادي، واطلع على أبرز إنجازات لاعبي المنتخب، حيث ضم المقر كل الكؤوس والدروع وصور البطولات التي شارك فيها لاعبو منتخبنا وحصلوا على ألقابها، ليتكون جدران النادي بمثابة «متحف مفتوح» لأبرز وأهم إنجازات لاعبي السنوكر واللحظات التاريخية في مسيرتهم ولقاءاتهم مع أصحاب السمو الشيوخ. وأعطى رئيس الاتحاد إشارة انطلاق العمل الرسمي في النادي، حيث قام بأول ضربة على طاولة السنوكر، قبل أن يشاهد مباراة ممتعة بين اثنين من لاعبي المنتخب.

واعتبر سلطان الجوكر أن افتتاح المقر الرسمي لنادي الاتحاد بمثابة انطلاقة جديدة للعبة على صعيد الدولة، ودافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات الخارجية الفترة المقبلة، بعدما تم توفير مقر لإقامة بطولات ومعسكرات لاعبي المنتخب، بما يضمن التركيز والاستفادة من التدريبات، وتوفير كل الأجواء المحفزة لتقديم أفضل المستويات.

وأشار الجوكر إلى أن المقر الجديد لنادي الاتحاد يسهم في توسيع قاعدة الممارسة وزيادة رقعة المهتمين بالسنوكر في الدولة، وذلك نتيجة تنظيم المزيد من البطولات وأيضا التوجه إلى إطلاق برنامج للاهتمام بالنشء واستقطابهم لممارسة اللعبة في هذا النادي، حيث من المتوقع اكتشاف نجوم جدد يواصلون مسيرة الإنجازات لسنوكر وبلياردو الإمارات.