شرطة دبي تطلق مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية

رضا سليم (دبي)

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق مبادرة رياضية مجتمعية جديدة تحمل شعار «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، تتضمن المبادرة تنظيم عدة منافسات رياضية بمناطق دبي المختلفة طوال فترة شهور الصيف في: كرة القدم، الكرة الطائرة، الكريكت، وكرة السلة، ورياضات أصحاب الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي أمس بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والعميد محمد راشد بن صريع، مدير الإدارة العامة للتحريات بالإنابة، رئيس فريق عمل المبادرة، والعميد خالد علي شهيل نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي.

وتنطلق المبادرة الاثنين المقبل، وتستمر حتى 31 مايو 2018، وتقام على 4 مراحل زمنية متفرقة، تبدأ المرحلة الأولى من منطقة مردف، وتشتمل على رياضات متنوعة، وبرامج توعوية تستضيفها حديقة أب تاون وحديقة مردف تستمر حتى 25 أغسطس المقبل، والمرحلة الثانية بمنطقة محيصنة الثانية في الفترة من الأول من سبتمبر وحتى نهاية نوفمبر 2017، وتنطلق المرحلة الثالثة من منطقة البرشاء الأولى في بداية ديسمبر 2018 وتنتهي في 28 فبراير 2018، لتبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة بالقوز الصناعية الأولى في مطلع مارس 2018 وتختتم في نهاية مايو 2018.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم، مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.

وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتنسيق المستمر بينهما في تنظيم الفعاليات، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة ومساهمتها الواضحة في خدمة وإسعاد المجتمع، مؤكداً حرص المجلس على توفير الدعم اللوجستي المطلوب لإنجاح المبادرة.

وقال العميد محمد راشد بن صريع، مدير الإدارة العامة للتحريات بالإنابة، رئيس فريق عمل المبادرة: تستهدف أبناء المناطق والأحياء السكنية في دبي من مختلف الجنسيات والفئات والأعمار، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، مبيناً أن لمشاركة في المنافسات فرصة طيبة لتنمية المواهب في مختلف الألعاب الرياضية، إضافة إلى كونها مصدراً للطاقة الإيجابية».