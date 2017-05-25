شرطة دبي تطلق مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية

رضا سليم (دبي)
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إطلاق مبادرة رياضية مجتمعية جديدة تحمل شعار «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، تتضمن المبادرة تنظيم عدة منافسات رياضية بمناطق دبي المختلفة طوال فترة شهور الصيف في: كرة القدم، الكرة الطائرة، الكريكت، وكرة السلة، ورياضات أصحاب الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي أمس بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والعميد محمد راشد بن صريع، مدير الإدارة العامة للتحريات بالإنابة، رئيس فريق عمل المبادرة، والعميد خالد علي شهيل نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي.
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وتهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخرين وتقبلهم، مع نبذ كافة أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والتمييز، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وأعمارهم.
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وقال العميد محمد راشد بن صريع، مدير الإدارة العامة للتحريات بالإنابة، رئيس فريق عمل المبادرة: تستهدف أبناء المناطق والأحياء السكنية في دبي من مختلف الجنسيات والفئات والأعمار، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، مبيناً أن لمشاركة في المنافسات فرصة طيبة لتنمية المواهب في مختلف الألعاب الرياضية، إضافة إلى كونها مصدراً للطاقة الإيجابية».