القوات البرية تحرز درع التفوق العام

أبوظبي( وام )

اختتمت أمس، منافسات بطولة القوات المسلحة الأولى للجو جيتسو ـ 2017 وأنشطة درع التفوق العام - للعام التدريبي 2016 في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي بمشاركة 851 لاعباً من الضباط والرتب الأخرى.

اشتملت البطولة، التي استمرت خمسة أيام، على منافسات الحزام الأبيض والحزام الأزرق والأحزمة الملونة في فئتي العمومي والأساتذة.

وحضر العميد الركن عيسى المهيري قائد مركز التربية الرياضية العسكري عدة نزالات مختلفة ختامية للبطولة.

وأحرزت قيادة القوات البرية درع التفوق العام للعام التدريبي 2016، وتم تكريم الفرق الفائزة بكأس التفوق للنشاط الداخلي للوحدات القتالية لعام 2016، وفاز بالمركز الأول قيادة القوات البرية، والثاني قيادة حرس القيادة، والثالث قيادة القوات البحرية.