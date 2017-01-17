«المركزي»: عــدد الشيكات المرتجعة ينخفض 12 ألفاً في ديسمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تراجع عدد الشيكات المرتجعة في شهر ديسمبر الماضي بنحو 12 ألفاً ليستقر عند 120 ألف شيك، مقارنة مع 132 ألف شيك في نوفمبر الماضي، لذا تراجعت حصة الشيكات المرتجعة إلى 4,7% في ديسمبر مقارنة مع 5% في نوفمبر من إجمالي عدد الشيكات، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وتظهر البيانات أن عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة في شهر ديسمبر 2016 بلغ 2,54 مليون شيك قيمتها الإجمالية نحو 130 مليار درهم، منها شيكات مرتجعة بقيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم، وبحصة تعادل 5,4% من إجمالي القيمة و4,7% من إجمالي العدد.

ووفقاً للبيانات فإن إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في ديسمبر بقي مستقراً مقارنة مع نوفمبر 2016، كما أن قيمة الشيكات المرتجعة ظل أيضاً مستقراً دون تغيير يذكر عند حدود 7 مليارات درهم في نوفمبر من نفس العام أيضاً.

وتظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أنه خلال عام 2016، بلغت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها، في دولة الإمارات نحو 1,56 تريليون درهم، وبلغ عددها 31,4 مليون شيك.