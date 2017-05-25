محمد بن زايد يتسلم علم دورة الأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»

أبوظبي (وام)

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المستشار النمساوي كريستيان كيرن علم الأولمبياد الخاص، بمناسبة استضافة أبوظبي للألعاب العالمية 2019.

جاء ذلك خلال مراسم التسليم النهائي لعلم دورة الألعاب العالمية، الذي جرى أمس في مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

حضر المراسم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وأيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، وميشيل كوان عضو في مجلس إدارة الأولمبياد، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاصة بأبوظبي.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه المستشار النمساوي، مع منتخبنا المكون من 32 رياضياً، والذي سبق له وشارك في عدد من الرياضات خلال دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص.