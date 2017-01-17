ميناء جبل علي يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم «إم إس سي إيلون»

دبي (الاتحاد)

استقبل ميناء جبل علي الرائد التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية، أضخم سفينة للحاويات في العالم «إم إس سي إيلون»، التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 19500 حاوية نمطية قياس 20 قدما، في رحلتها الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان في استقبال السفينة العملاقة، شهاب الجسمي، نائب مدير الإدارة التجارية، موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وعدد من المسؤولين في موانئ دبي العالمية وميناء جبل علي. وتعود ملكية الناقلة العملاقة لشركة «أوشين ييلد إيه إس إيه» النرويجية وهي مستأجرة من قبل شركة «إم إس سي». ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 58.8 متر. وقد تم بناؤها في حوض «جيوجي» الكوري الجنوبي.

وتسهم زيارة السفينة العملاقة في التأكيد على سمعة ميناء جبل علي كواحد من موانئ الحاويات القليلة في المنطقة القادرة على استقبال ومناولة سفن حاويات بهذا الحجم، ما يجعل دبي الحلقة الأكثر حيوية في شبكة التجارة العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «تعتبر الناقلات الضخمة بحجم إم إس سي إيلوين العمود الفقري لحركة التجارة العالمية، لقدرتها على نقل أحجام حاويات ضخمة بسرعة فائقة وبزمن قياسي. ويدرك ميناء جبل علي باعتباره المرفق الرائد في محفظة أعمال موانئ دبي العالمية، أهمية هذه الناقلات، وهو مجهز بالكامل لاستقبال السفن العملاقة ومناولتها ما يعزز مكانته كمركز رائد حيوي يسهم في دفع نمو الاقتصاد المحلي وتنويعه تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021».

وأضاف، «يسرنا استقبال الناقلة العملاقة إم إس سي إيلوين والربان وأفراد طاقمها في دبي. ونشكر شركة إم إس سي على دعمها المتواصل وتمكين ميناء جبل علي من استقبال العام الجديد بالتفاؤل. وبالمناسبة أهنئ جميع أعضاء فريق عمل ميناء جبل علي على كفاءتهم في التعامل مع أضخم سفينة حاويات في العالم، وما يشكله ذلك من تحديات، وأثني على جهودهم وإنجازاتهم. تؤكد قدرتنا على مناولة سفن الحاويات العملاقة بكفاءة وفعالية مجدداً استعدادنا لتلبية الطلب المستقبلي أياً كان حجمه هنا في دبي، كما تبين جاهزية فريق عملياتنا المدرب والمزود بالكفاءات التخصصية الفائقة على توفير كافة الخدمات التي يتطلبها الجيل الجديد من الناقلات العملاقة».

تجدر الإشارة إلى أن محطات مناولة الحاويات الثلاث في ميناء جبل علي مجهزة بـ96 رافعة رصيف ضخمة، وطاقة استيعابية سنوية تصل إلى أكثر من 19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال 2017. ويستطيع الميناء الذي يعتبر تاسع أكبر ميناء في العالم مناولة 10 سفن حاويات عملاقة في الوقت نفسه.