بـاوزا لـ «الاتحاد»: ليس لديّ «نجم أوحد» سـوى «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

بدأ الأرجنتيني باوزا المدير الفني لمنتخبنا الأول أكثر انفتاحاً في تعامله مع الجميع، في التجمع الودي الأول لبعض لاعبي «الأبيض»، والذي شهد مشاركة 4 لاعبين من القائمة التي أعلن عنها أمس الأول، لخوض تدريب خفيف على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج.

وفتح باوزا قلبه في أول تصريح رسمي له وخاص لصحيفة «الاتحاد»، بعد توليه المسؤولية الفنية، خلفاً للمهندس مهدي علي، المستقيل في مارس الماضي، ليؤكد تفاؤله بالمرحلة المقبلة، حيث إن شغفه لبدء المهمة رسمياً في قيادة المنتخب، دفعه لطلب التعرف عن قرب على قدرات اللاعبين عموماً، وبالتالي طلب إحضار الموجودين منهم داخل الدولة، لبدء تدريبات يومية، الهدف منها الاقتراب أكثر من اللاعبين، والتعرف على قدراتهم الفنية.

وشدد المدرب الأرجنتيني في بداية حديثه على أنه من نوعية المدربين، الذين لا يعترفون بمسألة «النجم الأوحد»، ويفكر فقط في الأداء الجماعي، وقال: بالنسبة لي، لا أعترف بشيء اسمه نجم أوحد، أو الفريق الذي يعتمد على لاعب واحد يفوز بحضوره وتألقه، ويخسر عند غيابه، فلسفتي واضحة، وهي أن «النجم الأوحد» هو الفريق بأكمله، والأداء الجماعي، ولا فرق عندي بين أساسي واحتياطي، ولن أتعامل مع أي لاعب، بناء على تاريخه السابق، أو قدراته مع ناديه، أو مع المنتخب سابقاً، بل من خلال ما يقدمه في الملعب والتدريبات، وهذا هو «المحك الأساسي» والأخير عندي لاختيار لاعب والاعتماد عليه.

وتعاقد اتحاد الكرة مع باوزا، لتولي مسؤولية قيادة «الأبيض» خلال بقية مشوار التصفيات منذ 11 مايو الجاري، غادر بعدها المدرب في إجارة قصيرة إلى الأرجنتين، لإنهاء بعض الأمور الخاصة، وعاد لمتابعة مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الوحدة والنصر من المدرجات، وأصر باوزا خلال اجتماعه مع لجنة المنتخبات بداية الأسبوع، على حضور اللاعبين الذين تم الاستقرار عليهم للقائمة، بعيداً عن لاعبي الأهلي والعين لارتباطهم بمباريات دوري أبطال آسيا، ولحين انطلاقة التجمع الرسمي لمعسكر المنتخب 30 مايو الجاري، ومن ثم اكتمال وصول اللاعبين 31 من الشهر نفسه، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي بماليزيا.