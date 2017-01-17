«ستيل فاب» ينطلق في إكسبو الشارقة بمشاركة 350 عارضاًً من 28 دولة و1000 علامة تجارية

فهد الأميري (الشارقة)

افتتح الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة أمس، فعاليات الدورة الـ13 من معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب الشرق الأوسط 2017» في مركز إكسبو الشارقة، الذي شارك فيه أكثر من 350 عارضاً من 28 دولة، وتفقد أجنحة المعرض الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 19 يناير الجاري، والتقى عدداً من العارضين، واستمع إلى شرح منهم حول أحدث منتجات وتقنيات صناعة الحديد والصلب.

ويشهد «ستيل فاب» في دورته الحالية مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية وطنية وعالمية، تمثل 350 شركة إماراتية وأجنبية، حيث تعرض منتجاتها على مساحة 26 ألف متر مربع، ويضم المعرض أجنحة خاصة لعدد من الدول والشركات، ويخصص معرض «فاستنرز وورلد الشرق الأوسط» الذي يعقد للعام الثاني على التوالي، جناحاً لوسائل التثبيت، بمشاركة واسعة من أكبر المصنعين والمسوقين في العالم ومن الدولة، لعرض أحدث تكنولوجيات صناعة الحديد والصلب والمعادن اللازمة في مجال الإنشاءات والبناء.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات «أهمية معرض ستيل فاب الشرق الأوسط تزداد عاماً بعد عام، ويبدو ذلك واضحاً من خلال تنامي أعداد العارضين وحرص أهم العلامات التجارية الوطنية والعالمية على المشاركة في دورات هذا الحدث الدولي المهم».

وأضاف أن التوقعات بتنامي الطلب على منتجات قطاع تصنيع الصلب والأعمال المعدنية بفعل الإنفاق الاستراتيجي المستمر وتحديداً في قطاعات البنية التحتية على مستوى المنطقة ودول الخليج على وجه الخصوص، يُعزز أهمية ستيل فاب كمنصة إقليمية للتعرف على أحدث تطورات صناعة الصلب والمعادن وبناء علاقات العمل مع أهم الشركات المنتجة والموردين والمستثمرين في هذا المجال.