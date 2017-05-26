تداولات العقارات في دبي ترتفع إلى 6 مليارات درهم في أسبوع

دبي (وام)

قفزت قيمة تصرفات العقارات، من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي، خلال الأسبوع المنتهي أمس لتصل إلى 5.9 مليار درهم مدفوعة بعمليات رهن عقارية بلغت 3.5 مليار درهم، إضافة إلى نحو 2.4 مليار درهم قيمة معاملات بيع أراض وشقق وفيلات.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الذي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة 1001 مبايعة، منها 218 لأراض بقيمة 1.4 مليار درهم، و783 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة مليار درهم.

وتقدمت «اليفرة 2» على بقية مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم فمنطقة «معيصم الأول» بتسجيلها 25 مبايعة قيمتها 151 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 118 مليون درهم في منطقة «الجداف»، تلتها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة «ند حصة» بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعتين في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 10 ملايين درهم لكل منهما.