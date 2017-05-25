الإمارات أفضل وجهة للاستثمار الأجنبي في المنطقة خلال 2016

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أفضل الوجهات الجاذبة والمصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2016 من جهة عدد المشاريع، حسب تقرير الاستثمار السنوي الصادر أمس عن مؤسسة « اف دي أي انتيلجنس».

ووفقاً للتقرير استحوذت الدولة على 22% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المتدفقة على الشرق الأوسط خلال العام الماضي والبالغة 1131 مشروعاً بلغ نصيب الدولة منها 245 مشروعاً باستثمارات بلغت 9.1 مليار دولار، فيما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في الخارج خلال 2016 نحو 177 مشروعاً بقيمة 23.1 مليار دولار، شكلت نحو 32% من إجمالي المشاريع الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط إلى خارج المنطقة والمقدرة بنحو549 مشروعاً بقيمة 49.9 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية تراجعت بنسبة 13% خلال العام الماضي لتصل إلى 1.67 تريليون دولار بعد أن سجلت القارة الأوروبية أعلى نسبة تراجع بلغت 26% والهبوط الحاد في صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود خلال 2016.