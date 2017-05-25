موديز تخفّض تصنيف هونغ كونغ بعد الصين

هونغ كونج (أ ف ب)

خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لهونغ كونغ، بعدما اتخذت إجراءً مماثلاً لأول مرة خلال 28 عاماً بالنسبة للصين، مشيرة إلى مخاطر مرتبطة باندماجهما المتزايد.

وأبدت حكومة هونغ كونغ احتجاجات شديدة أمس ضد قرار الوكالة تخفيض تصنيفها الائتماني من «إيه إيه 1» إلى «إيه إيه 2»، مع رفع توقعاتها من سلبي إلى مستقر. وكانت الصين أيضاً قد احتجت على قرار «موديز» بشأنها، فاتهمت الوكالة بالمبالغة في تقديرها للصعوبات التي يواجهها هذا البلد.

وخفضت الوكالة تصنيف الدين الصيني من «إيه إيه 3» إلى «إيه 1» مع توقعات مستقرة، مبدية مخاوف من مخاطر تزايد ديون القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

أما بالنسبة إلى المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الفلك الصيني عام 1997، فأشارت الوكالة إلى روابطها المتنامية مع الصين القارية، ذاكرة على سبيل المثال ارتباط بورصتها ببورصتي شنغهاي وشينزن، ومشاركة هونغ كونغ في المبادرة التجارية الصينية المعروفة بـ«طرق الحرير الجديدة». وأوضحت الوكالة أن «تخفيض تصنيف هونغ كونغ يعكس رأي موديز بأن ديناميكية الإقراض في الصين سيبقى لها تأثير كبير على ملامح القروض في هونغ كونغ، بسبب توطيد الروابط الاقتصادية والمالية والسياسية مع القارة».

وتابعت أن «خصائص هونغ كونغ المؤسساتية التي تمنحها في الوقت الحاضر قدراً من الاستقلالية السياسية والاقتصادية، في موازاة نقاط القوة الملازمة لهونغ كونغ على صعيد القروض، تبرر لكون تصنيف هونغ كونغ أعلى من تصنيف الصين».