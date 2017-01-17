«الشارقة لإدارة الأصول» تطلق مشروع «سند»

الشارقة (الاتحاد)
أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول أمس الأول مشروع «سند»، لتطبيق نظام متقدم لتخطيط موارد المؤسسة من تطبيقات «SAP»، بالتعاون مع «فوجيتسو»، لحلول تكنولوجيا المعلومات.
ويوفر تطبيق مشروع «سند» من خلال منصة حلول «SAP» مزايا عديدة، حيث يعزز إمكانيات الشارقة لإدارة الأصول على تحقيق النمو الاقتصادي والاستراتيجي، من خلال تبني حلول تكنولوجية رائدة تتيحها تطبيقات «SAP».
|
وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، لشركة الشارقة لإدارة الأصول إبراهيم الحوطي: «هدف المشروع هو ضمان التكامل، والتنظيم، وحسن سير العمل داخل الشركة، بما يُسهم في تبسيط إجراءات تقديم خدماتنا، وسيرها بإنسيابية وسلاسة. وسيساعد مشروع سند في توحيد عملياتنا وإدارتنا المالية بغية توظيف الموارد في الشركة على الوجه الأمثل».
|
ويساهم التعاون بين الشارقة لإدارة الأصول و«فوجيتسو» في تعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال فريق عمل مشترك من الطراز العالمي يضم نخبة من الخبراء المهنيين الحريصين على العمل وفقاً لأعلى المعايير التشغيلية والممارسات الدولية.