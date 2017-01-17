«الشارقة لإدارة الأصول» تطلق مشروع «سند»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول أمس الأول مشروع «سند»، لتطبيق نظام متقدم لتخطيط موارد المؤسسة من تطبيقات «SAP»، بالتعاون مع «فوجيتسو»، لحلول تكنولوجيا المعلومات.

ويوفر تطبيق مشروع «سند» من خلال منصة حلول «SAP» مزايا عديدة، حيث يعزز إمكانيات الشارقة لإدارة الأصول على تحقيق النمو الاقتصادي والاستراتيجي، من خلال تبني حلول تكنولوجية رائدة تتيحها تطبيقات «SAP».

كما يُساهم المشروع في تقليص العمليات اليدوية والحد من العمليات المتكررة، من خلال إلحاق البيانات ومشاركتها وتحليلها وإصدارها عبر الدوائر التشغيلية والمالية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، لشركة الشارقة لإدارة الأصول إبراهيم الحوطي: «هدف المشروع هو ضمان التكامل، والتنظيم، وحسن سير العمل داخل الشركة، بما يُسهم في تبسيط إجراءات تقديم خدماتنا، وسيرها بإنسيابية وسلاسة. وسيساعد مشروع سند في توحيد عملياتنا وإدارتنا المالية بغية توظيف الموارد في الشركة على الوجه الأمثل».

وقال نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فوجيتسو» الشرق الأوسط فريد الصباغ: «نتطلع من خلال عملنا المشترك على هذا المشروع المبتكر مع موظفي الشارقة لإدارة الأصول، إلى تعزيز قدرتهم على تقديم خدمات متقدمة لعملائهم. لقد أتممنا الخطط اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ونحن نتطلع لشراكة فاعلة وطويلة الأمد مع شركة الشارقة لإدارة الأصول».

ويساهم التعاون بين الشارقة لإدارة الأصول و«فوجيتسو» في تعزيز الكفاءة التشغيلية، من خلال فريق عمل مشترك من الطراز العالمي يضم نخبة من الخبراء المهنيين الحريصين على العمل وفقاً لأعلى المعايير التشغيلية والممارسات الدولية.