دبي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة دسر السعودية للتنمية الصناعية المدعومة من الدولة أمس، إن مشروعاً مشتركاً مع جنرال إلكتريك لتصنيع توربينات الغاز في المملكة سيبدأ الإنتاج نهاية العام الحالي. وكانت «جنرال إلكتريك» و«دسر» قد وقعتا اتفاقاً أمس الأول لإنشاء مشروع مشترك قيمته مليار ريال (267 مليون دولار) في مدينة الدمام شرق البلاد.

وقال رشيد الشبيلي الرئيس التنفيذي لدسر: «إن تصنيع توربينات غاز جنرال إلكتريك من الفئة اتش سيبدأ قبل نهاية العام الحالي، وسيكتمل صنع أول توربين في العام المقبل».

وأضاف، خلال مقابلة في دبي، أن توربينات الغاز السعودية ستباع داخل البلاد وللعملاء الخارجيين أيضاً. تأسست دسر، التي كانت تحمل في السابق اسم الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، في 2014 بالشراكة بين أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتستهدف الشركة تطوير القطاعات الصناعية في السعودية في إطار خطة الحكومة لخلق فرص العمل وتنويع موارد الاقتصاد القائم على النفط.

وجاء المشروع المشترك عقب مذكرة تفاهم وقعتها جنرال إلكتريك ودسر العام الماضي، ومن المتوقع أن يجلب استثمارات تصل إلى 3.75 مليار ريال من الشركتين في 2017.

وامتنع الشبيلي عن الكشف عن الموعد المستهدف لتحقيق أرباح من المشروع المشترك الذي تملك دسر 55% فيه، وتحوز جنرال إلكتريك 45%.