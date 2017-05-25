اليوان إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار

شنغهاي (رويترز)

قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في نحو شهرين مقابل الدولار الأميركي أمس، بدعم من البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، فيما وصفه بعض المتعاملين باستعراض للقوة بعد يوم من خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للصين. وقال أحد المتعاملين في بنك صيني في شنغهاي: «البنوك الكبيرة المملوكة للدولة تبيع الدولارات في السوق»، مضيفاً: «إن هذا يظهر بوضوح اهتمام السلطات بالحفاظ على قوة العملة». وقال متعاملون: «إن البنوك ضخت دولارات في السوق، بعدما ظل اليوان مستقراً من دون تغيير في المعاملات الصباحية، على الرغم من ضعف الدولار الأميركي في الأسواق الخارجية». وفي السوق الفورية، بدأ اليوان المعاملات عند 6.8860 يوان للدولار ثم صعد فجأة إلى 6.8690 يوان للدولار قرب الساعة 0250 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له خلال التعاملات منذ 27 مارس.

وفي وقت لاحق جرى تداول العملة الصينية عند 6.8737 يوان للدولار، متجاوزاً مستوى إغلاق الجلسة السابقة، لكنه يقل 0.06% عن نقطة المنتصف لسعر الصرف.

وبدأ اليوان متجهاً للزيادة بنحو 0.2%، وهو ما سيكون أعلى ارتفاع يومي له مقابل الدولار منذ يوم 16 فبراير الماضي. ويرى الكثيرون أن مبيعات الدولار التي نفذتها البنوك المملوكة للدولة منذ نهاية العام الماضي كانت جزءاً من الجهود الرسمية لدعم العملة الصينية التي فقدت 6.5% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تواصل انخفاضها في العام الحالي.