مؤسس فيسبوك يلقي محاضرة في هارفارد

كمبردج (رويترز)
يعود مارك زوكربرج مؤسس موقع فيسبوك، وأحد أشهر الذين تركوا جامعة هارفارد قبل إتمام دراسته إلى الجامعة المرموقة أمس، ليلقي محاضرة أمام طلبة السنة النهائية.
وخلال الأسبوع السابق لحفل التخرج جال زوكربرج (33 عاما)، الذي ترك مقاعد الدراسة في الجامعة لتأسيس شركة التواصل الاجتماعي الرائدة، مستعيداً ذكرياته.
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وقال زوكربرج في الفيديو من غرفته السابقة في الجامعة: «هنا كنت أجلس فعلياً. كان لدي جهاز كمبيوتر محمول صغير، وكنت أعمل على تصميم فيسبوك. استغرق مني الأمر نحو أسبوعين». وأضاف: «هنا جرى (تأسيس فيسبوك)».
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وحاليا يستخدم 1.9 مليار شخص فيسبوك كل شهر.
ولن يكون خطاب زوكربرج في حرم جامعة هارفارد التي تأسست قبل 381 عاما هو الأول الذي يلقيه أحد الطلبة الذين لم يكملوا دراستهم في الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس.
وتحدث بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات إلى الخريجين عام 2007، بعد وقت قصير من إعلان تنحيه عن مهامه اليومية في الشركة العملاقة، ليركز على الأعمال الخيرية.