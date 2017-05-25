مؤسس فيسبوك يلقي محاضرة في هارفارد

كمبردج (رويترز)

يعود مارك زوكربرج مؤسس موقع فيسبوك، وأحد أشهر الذين تركوا جامعة هارفارد قبل إتمام دراسته إلى الجامعة المرموقة أمس، ليلقي محاضرة أمام طلبة السنة النهائية.

وخلال الأسبوع السابق لحفل التخرج جال زوكربرج (33 عاما)، الذي ترك مقاعد الدراسة في الجامعة لتأسيس شركة التواصل الاجتماعي الرائدة، مستعيداً ذكرياته.

ويوم الثلاثاء بث زوكربرج مباشرة على الهواء على صفحته على فيسبوك زيارته مسكن الطلبة، حيث أسس الموقع الذي كان في بادئ الأمر مقتصراً على زملائه في الدراسة فقط.

وقال زوكربرج في الفيديو من غرفته السابقة في الجامعة: «هنا كنت أجلس فعلياً. كان لدي جهاز كمبيوتر محمول صغير، وكنت أعمل على تصميم فيسبوك. استغرق مني الأمر نحو أسبوعين». وأضاف: «هنا جرى (تأسيس فيسبوك)».

ومنذ إطلاقه عام 2004 تحول فيسبوك إلى أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، وأوحى بالفكرة لشركات منافسة لتؤسس مواقع مماثلة مثل تويتر وسنابشات وغيرهما.

وحاليا يستخدم 1.9 مليار شخص فيسبوك كل شهر.

ولن يكون خطاب زوكربرج في حرم جامعة هارفارد التي تأسست قبل 381 عاما هو الأول الذي يلقيه أحد الطلبة الذين لم يكملوا دراستهم في الجامعة الواقعة في ولاية ماساتشوستس.

وتحدث بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت للبرمجيات إلى الخريجين عام 2007، بعد وقت قصير من إعلان تنحيه عن مهامه اليومية في الشركة العملاقة، ليركز على الأعمال الخيرية.