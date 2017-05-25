البطالة في فرنسا تسجل هبوطاً لافتاً



تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017 باريس (رويترز) أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الفرنسية، أمس، أن إجمالي العاطلين سجل أكبر هبوط في ثمانية أشهر في أبريل، مع تراجع عدد الأشخاص الباحثين عن عمل إلى وظائف بنسبة 1% عن الشهر السابق. وانخفض عدد الأشخاص المسجلين الذين يبحثون عن وظائف في البلد العضو في منطقة اليورو بمقدار 36300 الشهر الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و471800. وفي حين أن ذلك يمثل هبوطاً قدره 1.3% على مدى عام إلا أنه لم يكن كافياً لمحو الزيادة المسجلة في مارس عندما ارتفع العدد الإجمالي بمقدار 43700. وأطلق الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون محادثات هذا الأسبوع مع النقابات وأرباب العمل حول إصلاحات للعمالة، تهدف إلى استحداث المزيد من المرونة على أمل إحياء سوق الوظائف.