  • الجمعة 29 شعبان 1438هـ - 26 مايو 2017م

خام برنت يتراجع %1.3 إلى 53 دولاراً للبرميل

«أوبك» تمدد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس المقبل
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

فيينا (رويترز)

قررت منظمة «أوبك» أمس تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس 2018 في الوقت الذي تواجه تخمة عالمية في معروض الخام بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعاً حاداً في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال مندوبون في «أوبك» خلال اجتماعهم أمس في مقر المنظمة إن من المرجح أن تشترك نحو عشر دول غير أعضاء بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في التخفيضات، كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير.

وكانت تخفيضات أوبك ساعدت في العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام، مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة، وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.

وأجبر تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 روسيا والسعودية على التقشف، وأدى إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا.

وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج مما كبح استعادة التوازن في السوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة. وبحلول الساعة 1150 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 1.3% إلى نحو 53 دولارا للبرميل بعدما خابت آمال المراهنين على صعود السوق بسبب إحجام أوبك عن تعميق التخفيضات أو تمديدها لاثني عشر شهرا. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 