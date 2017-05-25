11 مليار درهم خسائر الأسهم في 5 جلسات

حاتم فاروق (أبوظبي)

أنهت الأسواق المالية المحلية جلسات الأسبوع أمس، على تراجع جماعي للأسهم القيادية نتيجة فقدان المستثمرين شهية التداولات وسط انحسار واضح للسيولة وتسارع وتيرة التراجعات نتيجة استدعاء الهامش للأسهم المضاربية، ما أدى إلى تعرض تلك الأسهم للبيع الإجباري لتغطية المراكز المكشوفة من خلال آلية البيع بالهامش.

وسجلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية تراجعاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، لينهي سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بلغت نسبته الأسبوعية نحو 1.4%، فيما كانت نسبة التراجع في مؤشر سوق دبي المالي خلال الخمس جلسات الماضية نحو 1.5%، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 795 مليار درهم، مقابل 806 مليارات درهم، مسجلة خسائر بلغت 11 مليار درهم خلال الخمس جلسات الماضية.

وخلال جلسة أمس، بلغت قيمة تعاملات المستثمرين في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نحو 414 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على 316 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4677 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 0.34% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة، ليصل عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة أكثر من 100 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 142 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1247 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 سهماً، ارتفع منها 4 أسهم، وتراجعت أسعار 23 سهماً، فيما ظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.