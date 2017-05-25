شباب إماراتيون يسعون لتحقيق طموحات الدولة في مجال الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

يعد تخصص ماجستير نظم وتقنيات الفضاء، الذي أطلقه معهد مصدر في مايو 2015، بالتعاون مع الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» المملوكة من شركة مبادلة، وشركة «أوربيتال أي تي كي» لتقنيات الفضاء، الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وقد شهد حفل تخريج دفعة طلبة المعهد لعام 2017 الذي جرى مؤخراً، تخريج أول مجموعة من طلبة تخصص نظم وتقنيات الفضاء، الذين يتطلعون لتوظيف ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في دعم تحقيق طموحات الإمارات في مجال الفضاء.

ويندرج معهد مصدر اعتباراً من هذا العام ضمن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد إجراء عملية اندماج استراتيجية من شأنها دعم بناء اقتصاد المعرفة في الإمارات.

وضمت دفعة العام 2017 من طلبة معهد مصدر أكثر من 100 خريج، من ضمنهم 47 خريجاً إماراتياً إلى جانب خريجين آخرين من 30 دولة، تخرجوا من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي وضعها معهد مصدر، وتشمل هندسة وإدارة النظم، وعلوم الحوسبة والمعلومات، وعلوم وهندسة المواد، والهندسة الميكانيكية، وهندسة المياه والبيئة، وهندسة النظم الدقيقة، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والبنية التحتية الأساسية المستدامة، إضافة إلى برنامج الدكتوراه المتعدد التخصصات الهندسية، وكذلك أول دفعة من تخصص نظم وتقنيات الفضاء الذي يندرج ضمن سبعة من برامج الماجستير التسعة التي يوفرها المعهد.