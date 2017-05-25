حرب السنوات الثلاثين تطال أجزاء كبيرة من القارة الأوروبية

حسونة الطيب (أبوظبي)

دمرت حرب السنوات الثلاثين أجزاء كبيرة من القارة الأوروبية في الفترة بين 1618 إلى 1648،في وقت تعتبر واحدة من بين العديد من الاضطرابات السياسية إبان الأزمة العامة.

والأزمة العامة، هي اللفظ الذي استخدمه بعض المؤرخين لوصف فترة من انتشار الصراعات وعدم الاستقرار، التي اندلعت بداية القرن السابع عشر حتى بداية القرن الثامن عشر في أوروبا، وحسب بعض المؤرخين الحديثين، في العالم عموماً.

وبينما أطلق عليها المؤرخ الإنجليزي أريك هوبسبون في 1954 لفظ، أزمة القرن السابع عشر، أسماها هاف تريفور، الأزمة العامة للقرن السابع عشر.

وفي الوقت الذي ناقش هوبسبون الأزمة الاقتصادية في أوروبا، رأى تريفور أزمة أكبر اتساعاً في العلاقات بين المجتمع والدولة وتصدعاً في السياسات والاقتصاد والمجتمع، بسبب مشاكل سكانية ودينية واقتصادية وسياسية.