«ياس مول» يستقبل 40 مليون زائر خلال عامين

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل «ياس مول» ما يقارب 40 مليون زائر منذ افتتاحه في نوفمبر عام 2014، إذ حقق خلال العامين الماضيين أهم أهدافه في أن يكون الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه في أبوظبي، بحسب بيان أمس.

واستطاع ياس مول، ليس فقط أن يعزز تجربة التسوق للزوار ولكن أيضاً تجربة الترفيه، فيقدم المول تجربة فريدة من نوعها تجمع بين جميع العلامات التجارية العالمية بالإضافة إلى مجموعة المطاعم المتنوعة. كما يحرص المول على تنظيم واستضافة فعاليات فريدة من نوعها لإثراء تجربة التسوق للزوار.

وقال محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «فخورون بالنجاحات التي يحققها ياس مول للعام الثاني على التوالي. حيث يعتبر المول اليوم واحداً من أهم المراكز التجارية في العاصمة التي ساهمت بشكل فعال في تغيير مشهد قطاع التجزئة في أبوظبي لما يقدمه إلى زواره من سياح ومقيمين من تجربة تسوق وترفيه فريدة من نوعها».

كما يلعب موقع المول في جزيرة ياس دوراً فعالاً في جذب الزوار، حيث يتصل المول مباشرة بعالم فيراري أبوظبي بالإضافة إلى العديد من الوجهات الجذابة على الجزيرة مثل حلبة مرسى ياس، وياس ووتروورلد، ومضمار ياس لينكس للغولف، ومجموعة من الفنادق الرائعة، بما فيها ياس فايسروي أبوظبي.