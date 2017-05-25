«الإمارات دبي الوطني» يطلق منصة للتسوق عبر الإنترنت

دبي (الاتحاد)

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، منصة التسوق SkyShopper المتعددة المنتجات عبر الإنترنت، والحصرية لعملاء البنك.

وتعد SkyShopper منصة التجارة الإلكترونية الأولى من نوعها التي يطرحها بنك في المنطقة، وتتيح للعملاء من حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم من بنك الإمارات دبي الوطني، التسوق ودفع قيمة مشترياتهم التي تتنوع ما بين تذاكر رحلات الطيران، والإقامة في الفنادق، ومنتجات الإلكترونيات والأزياء، وانتهاءً بمشتريات الترفيه والبقالة، وكذلك عمليات التسوق من المتاجر العالمية، والتي تتم جميعاً عبر نفس البوابة الإلكترونية وإتمام عمليات دفع المشتريات مرة واحدة.

وعمل بنك الإمارات دبي الوطني على التعاون مع مجموعة واسعة من المتاجر ومتاجر التسوق عبر الإنترنت، لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات مع ضمان تجربة تسوق آمنة تتسم بالسهولة والسلاسة. وتضم القائمة الحالية من شركاء منصة التسوق SkyShopper، موقعي حجز تذاكر الطيران Cleartrip وMusafir، والبوابة الإلكترونية الرائدة للأزياء وأسلوب الحياة المعاصر Namshi، ومتاجر إلكترونيات مثل «أكسيوم»، و»جمبو» و»شرف دي جيه». كما سيكون بمقدور العملاء أيضاً حجز تذاكر فعالياتهم المفضلة من موقع Platinumlist، والحصول على طلباتهم اليومية من البقالة عبر الموقع الإلكتروني Trolley.ae، والتي تتوفر جميعاً من خلال بوابة واحدة من دون الحاجة لزيارة مواقع أخرى وإجراء معاملات دفع متعددة.

إضافة إلى ذلك، سيكون بمقدور العملاء التسوق من المتاجر العالمية عبر الإنترنت مع خدمة توصيل جميع المشتريات في آن واحد من خلال موقع الشحن الأميركي MyUS.com وكذلك التسوق من الموقع الإلكتروني Smart Price مع التوصيل إلى الأماكن كافة في الهند.