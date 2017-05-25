«مالية أبوظبي» تنشط في مجال التعريف بالنظام المالي لحكومة الإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة المالية - أبوظبي، مؤخراً، ندوة تعريفية حول القانون رقم (1) لسنة 2017 والخاص بالنظام المالي لحكومة أبوظبي، وشارك فيها أكثر من 450 مسؤولاً وموظفاً من جميع الجهات والشركات الحكومية في الإمارة .

وقدم معالي رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لأبوظبي، عرضاً توضيحياً استعرض فيه أهداف النظام المالي لحكومة أبوظبي، ودوره في وضع إطار تنظيمي قانوني موحد للموارد المالية العامة، وتأسيس إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة، ويقوم على ربط سياسات الإنفاق الحكومي مع أولويات السياسة المالية العامة وخطة إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تحديد المبادئ الرئيسة للإدارة المالية العامة المسؤولة، القواعد العامة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية، السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات، إضافة إلى تعزيز الرقابة وتطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المالية العامة.

وأشار معاليه إلى الدور المحوري الذي يقوم به النظام في إعداد سياسة مالية تعتمد على القراءات المستقبلية الصحيحة للإيرادات والنفقات، بما يتوافق مع السياسة العامة للإمارة، وضع أسس تصنيفية للجهات الحكومية كافة في الإمارة، بالاستناد إلى قطاعات ومجالات عملها، ربط الإنفاق بالمخرجات والمحصلات والأداء العام لكل جهة، وتطوير إطار تنظيمي قانوني يضمن استدامة الأداء المالي، وتحقيق الرخاء والاقتصاد المستدام في أبوظبي.

وقال معاليه: «يقوم النظام المالي لحكومة أبوظبي بدور محوري في دفع عجلة التطوير وبناء اقتصاد تنافسي مستدام في الإمارة، بالاستناد إلى الأطر التي حددتها خطة أبوظبي، كما يعمل على تحقيق التوجيه الأمثل للموارد المالية، وتعزيزها من خلال رفع كفاءة الصرف، وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية، مما يستقطب المزيد من الاستثمارات الخارجية، من خلال تأسيس بيئة تنافسية ومرنة لمزاولة النشاطات الاقتصادية».