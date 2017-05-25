12 منفذاً في أم القيوين تقدم سلالاً رمضانية

سعيد أحمد (أم القيوين)
قدم 12 منفذاً في أم القيوين 3 أنواع من السلال الرمضانية بأحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحتوي على أصناف متنوعة تصل بعضها إلى 27 سلعة غذائية في السلة الكبيرة، وتبدأ أسعارها من 80 إلى 313 درهماً.
وحذر قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، التجار من استغلال المناسبة الدينية في رفع الأسعار، كما طالب أصحاب البقالات والمحال التجارية في الإمارة، بعدم استغلال العروض التي تقدمها منافذ البيع في شراء السلة الرمضانية وبيع محتوياتها على المستهلكين بأسعار مرتفعة، مؤكداً تكثيف الرقابة على الأسواق، وفرض غرامات مالية لمن يستغل المستهلكين.
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وأضاف أن القسم سيكثف حملات التفتيش على الأسواق خلال شهر رمضان، للتأكد من نوعية وصلاحية المنتجات المقدمة للجمهور، ومدى التزام المنافذ خفض الأسعار.