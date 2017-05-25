12 منفذاً في أم القيوين تقدم سلالاً رمضانية

سعيد أحمد (أم القيوين)

قدم 12 منفذاً في أم القيوين 3 أنواع من السلال الرمضانية بأحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحتوي على أصناف متنوعة تصل بعضها إلى 27 سلعة غذائية في السلة الكبيرة، وتبدأ أسعارها من 80 إلى 313 درهماً.

وحذر قسم حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، التجار من استغلال المناسبة الدينية في رفع الأسعار، كما طالب أصحاب البقالات والمحال التجارية في الإمارة، بعدم استغلال العروض التي تقدمها منافذ البيع في شراء السلة الرمضانية وبيع محتوياتها على المستهلكين بأسعار مرتفعة، مؤكداً تكثيف الرقابة على الأسواق، وفرض غرامات مالية لمن يستغل المستهلكين.

وقال جمعة جاسم أحمد، رئيس قسم حماية المستهلك في الدائرة: «إنه تم الاتفاق مع أصحاب منافذ البيع على تقديم 3 سلال رمضانية، الأولى بحجم صغير، والثانية متوسطة، والثالثة كبيرة، والسماح لهم بتحديد السعر وعدد السلع الغذائية وأنواعها في السلة، بهدف تشجيعهم على المنافسة، وتقديم أفضل سلة رمضانية للمستهلكين من ناحية السعر والسلع المتنوعة»، مشيداً بتجاوب التجار مع مبادرة الدائرة، التي تطرح للسنة الثالثة على التوالي، مساهمة منها في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر، خصوصاً في شهر رمضان.

وأضاف أن القسم سيكثف حملات التفتيش على الأسواق خلال شهر رمضان، للتأكد من نوعية وصلاحية المنتجات المقدمة للجمهور، ومدى التزام المنافذ خفض الأسعار.