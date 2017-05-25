«طيران الإمارات» تطلق رحلات إلى زغرب مطلع يونيو

دبي (الاتحاد)

تستعد طيران الإمارات لإطلاق خدمتها المنتظرة بمعدل رحلة يومية بين دبي وزغرب. وتسهم الخدمة الجديدة في توسيع شبكة وجهات الناقلة في جنوب شرق أوروبا، كما تدعم حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكرواتيا، حيث يمكن لمواطني دولة الإمارات الدخول إلى إليها من دون الحصول على تأشيرة زيارة مسبقة، حسب بيان أمس.

ومهدت أشهر من التخطيط الطريق أمام إطلاق رحلات طيران الإمارات إلى العاصمة الكرواتية مطلع يونيو المقبل، لتصبح زغرب الوجهة الـ39 للناقلة في أوروبا، ما يسهم في تعزيز وجود الناقلة، ويفتح أمامها نافذة نحو الجزء الجنوبي الشرقي من القارة، بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به كرواتيا على ملتقى الطرق بين دول وسط أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والبلقان. وسيستمتع رجال الأعمال والسياح المسافرون على متن طائرات الإمارات البوينج 777-300ER ‬التي ‬ستخدم ‬خط ‬زغرب، ‬بالمنتجات ‬والخدمات ‬الجوية ‬التي ‬توفرها ‬هذه ‬الطائرة ‬بتوزيع ‬الدرجات ‬الثلاث: ‬8 ‬أجنحة ‬خاصة ‬في ‬الأولى، ‬و42 ‬مقعداً، ‬يتحول ‬إلى ‬سرير ‬شبه ‬مستو ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال، ‬و310 ‬مقاعد ‬مريحة ‬في ‬الدرجة ‬السياحية.