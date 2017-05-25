أبوظبي (الاتحاد)
تسلّمت الاتحاد للطيران طائرتها العاشرة والأخيرة من طراز إيرباص A380.
واجتمع موظفون من الاتحاد للطيران وشركة إيرباص في مصنع فينكنفردير للطائرات في ألمانيا، حيث تم تسليم الطائرة رسمياً للناقلة الوطنية الإماراتية، قبيل مباشرة رحلة التسليم إلى أبوظبي.
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كما تضم الطائرة تسع وحدات من مسكن الدرجة الأولى، و70 استوديو في درجة رجال الأعمال، وردهة المجلس، فضلاً عن 415 مقعدًا ذكيًا في الدرجة السياحية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تشغّل أسطول طائراتها طراز A380 لخدمة الرحلات المتجهة من العاصمة الإماراتية إلى كل من لندن وسيدني ونيويورك، لتنضم إليها باريس اعتباراً من مطلع يوليو.