أبوظبي (الاتحاد)

تسلّمت الاتحاد للطيران طائرتها العاشرة والأخيرة من طراز إيرباص A380.

واجتمع موظفون من الاتحاد للطيران وشركة إيرباص في مصنع فينكنفردير للطائرات في ألمانيا، حيث تم تسليم الطائرة رسمياً للناقلة الوطنية الإماراتية، قبيل مباشرة رحلة التسليم إلى أبوظبي.

وتُعدّ طائرة الشركة A380 الحائزة الجوائز، والمكونة من طابقين، أكثر الطائرات المصممة حسب الطلب على مستوى الخدمات التجارية، وتضم مبتكرات متفرّدة مثل مقصورة الإيوان المؤلفة من ثلاث غرف في الأجواء والمخصصة لما يصل إلى ضيفين، وتشتمل على غرفة جلوس وغرفة نوم وغرفة استحمام خاصة.

كما تضم الطائرة تسع وحدات من مسكن الدرجة الأولى، و70 استوديو في درجة رجال الأعمال، وردهة المجلس، فضلاً عن 415 مقعدًا ذكيًا في الدرجة السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تشغّل أسطول طائراتها طراز A380 لخدمة الرحلات المتجهة من العاصمة الإماراتية إلى كل من لندن وسيدني ونيويورك، لتنضم إليها باريس اعتباراً من مطلع يوليو.