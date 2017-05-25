منصور بن زايد يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دفع التعاون بين الإمارات والعراق

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق على دفع العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين إلى آفاق أرحب، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه أمس الأول في قصر الرئاسة، وفداً اقتصادياً من جمهورية العراق الشقيقة، برئاسة معالي محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وزير الصناعة والمعادن بالوكالة.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالوفد الزائر، متمنياً سموه للعلاقات الأخوية مزيداً من النمو والتطور في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وحسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى الجمهورية العراقية.