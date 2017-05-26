  • الجمعة 29 شعبان 1438هـ - 26 مايو 2017م

أكدت صحة المعلومات واكتمالها

«الدولية للطاقة الذرية» تنجز الجرد الأولي للمواد النووية في الدولة
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تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

انتهت بعثة مفتشي قسم الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، من الاطلاع على قائمة الجرد الأولي للمواد النووية في دولة الإمارات وتأكيد صحتها واكتمالها، مؤكدة صحة واكتمال المعلومات التي قدمتها دولة الإمارات حول الجرد الأولي للمواد النووية الموجودة في الدولة، وذلك في الاجتماعات التي تلت الزيارة بين ممثلي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة التي عقدت في مقر الوكالة في النمسا.

ويمثل الجرد الأولي وثيقة استراتيجية قامت بإعدادها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات بناء على نظام الدولة لحساب ومراقبة المواد النووية، الذي يشمل سجلاً متكاملاً لكل المواد النووية الموجودة في الدولة والجهات التي تقوم باستخدامها حيث قامت بعثة الدولة الدائمة لدى الوكالة الدولية بتقديم هذه الوثيقة لهم في وقت سابق هذا العام.

وتلتزم دولة الإمارات تعهداتها بناء على الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات والوكالة الدولية فيما يخص تطبيق الضمانات، والتي تشمل اتفاقية حظر الانتشار للأسلحة النووية، إضافة إلى القانون النووي لدولة الإمارات لسنة 2009 واللوائح الصادرة عن الهيئة.

وتوضح هذه البنود أن أي امتلاك أو استخدام أو تعامل مع المواد النووية في دولة الإمارات يجب أن يخضع للرقابة والترخيص من طرف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وصرح السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير وتنفيذ نظام متكامل للضمانات في الدولة ويتماشى مع متطلبات الوكالة. ويعد تأكيد الوكالة لالتزام دولة الإمارات جميع بنود الاتفاقيات التي تخص الضمانات إنجازاً مهماً، ويمثل خطوة إضافية نحو البرنامج النووي السلمي للدولة». ... المزيد
     
 

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