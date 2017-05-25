أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار النمساوي معالي كريستيان كيرن أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أو إم في إيه جي» النمساوية.

حضر التوقيع، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتدعو المذكرة لاستكشاف فرص التعاون بين الشركتين في قطاع التكرير والبتروكيماويات، تماشياً مع استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو الذكي 2030.

وقع المذكرة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجموعة أدنوك وراينر سيل الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في إيه جي» النمساوية.