«حديد الإمارات» تنظم زيارة ميدانية لطالبات «الفنية»

أبوظبي (الاتحاد)
استضافت حديد الإمارات، للمرة الأولى، زيارة ميدانية لـ39 طالبة من المدرسة الفنية الثانوية في أبوظبي.
وتندرج الزيارة تحت مظلة مبادرة حديد الإمارات «الحديد للطلاب»، وتهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وتنمية المهارات المتخصصة في قطاع صناعة الحديد والصلب، تماشياً مع استراتيجية الشركة في مجال التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية للمساهمة في النهوض بالقطاع وازدهار الشركة.
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وتعتبر مبادرة «الحديد للطلاب»، برنامجاً حصرياً يجمع ما بين التدريب النظري والعملي، ويوفر تجربة حية تمكن الطلاب من اختبار العمل الميداني في قطاع صناعة الحديد والصلب، حيث تتاح لهم فرصة العمل على مشاريع منذ اليوم الأول، ما يسمح لهن بالتعرف إلى طبيعة العمل في القطاع والتواصل مع مجموعة من الموظفين الأكفاء أصحاب المهارات في حديد الإمارات.
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