«حديد الإمارات» تنظم زيارة ميدانية لطالبات «الفنية»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت حديد الإمارات، للمرة الأولى، زيارة ميدانية لـ39 طالبة من المدرسة الفنية الثانوية في أبوظبي.

وتندرج الزيارة تحت مظلة مبادرة حديد الإمارات «الحديد للطلاب»، وتهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وتنمية المهارات المتخصصة في قطاع صناعة الحديد والصلب، تماشياً مع استراتيجية الشركة في مجال التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية للمساهمة في النهوض بالقطاع وازدهار الشركة.

ويوفر البرنامج التعريفي والتدريبي، الذي يمتد إلى فترة أسبوعين، منصة مهمة مكّنت الطالبات من التعرف على مختلف نواحي العمل في قطاع صناعة الحديد والصلب، وأتاحت لهن فرصة اللقاء مع نخبة مختارة من موظفات الشركة ومناقشتهم في مجالات عملهن لدى أكبر مصنّع للحديد والصلب في البلاد. كما تسنى للطالبات خلال الزيارة العمل على تجربة كهربائية تحت إشراف فنيين متخصصين في حديد الإمارات.

وتعتبر مبادرة «الحديد للطلاب»، برنامجاً حصرياً يجمع ما بين التدريب النظري والعملي، ويوفر تجربة حية تمكن الطلاب من اختبار العمل الميداني في قطاع صناعة الحديد والصلب، حيث تتاح لهم فرصة العمل على مشاريع منذ اليوم الأول، ما يسمح لهن بالتعرف إلى طبيعة العمل في القطاع والتواصل مع مجموعة من الموظفين الأكفاء أصحاب المهارات في حديد الإمارات.