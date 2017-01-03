ورشة عمل لتنمية القدرات الذاتية للمؤمن لهم

دبي (الاتحاد)
نظم معهد دبي القضائي بمقر المعهد ورشة عمل تتمحور حول وثيقتي التأمين الصادرتين مؤخراً بشأن التأمين على المركبات والتي عرض خلالها متحدثون من هيئة التأمين وثائق تأمين المركبات الجديدة، بحسب بيان أمس.
وخلال ورشة العمل، تم عرض وثائق تأمين المركبات الجديدة من قبل المشاركين من هيئة التأمين، كما قامت هيئة التأمين بعرض الوثائق الجديدة والتي بدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير عام 2017.
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ويهدف معهد دبي القضائي من هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بأفضل الممارسات والمفاهيم القانونية، وتعزيز قدراتهم الذاتية في مجال وثائق التأمين والتحليل وصنع القرارات وتطوير استراتيجيات فاعلة، وذلك من خلال سلسلة من جلسات التدريب العملي التي ستقام طوال اليوم، بالإضافة إلى المحاضرات النظرية التي جرى إعدادها للجهات المعنية المُشاركة في ورشة العمل.
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وأوضح الدكتور السميطي أن نظام توحيد وثائق التأمين الجديدة صدر بعد مشاورات عديدة مع جهات حكومية ومع الشركات والمختصين، ومع جمعية الإمارات للتأمين.