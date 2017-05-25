الظهور الأول للأناناس الوردي

أبوظبي (الاتحاد)

انتشرت مؤخراً صور الأناناس الوردي، الذي كان في طور التطوير منذ عام 2005، بعدما حصلت شركة «ديل مونتي» المنتجة للفاكهة على براءة الاختراع. وحصلت الفاكهة المعدلة وراثياً على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية للاستهلاك الآدمي في ديسمبر الماضي.

وتشير تقارير، وفق موقع «cosmopolitan»، إلى أن شركتي «ديل مونتي» و«دول» يزرعان الأناناس الوردي، حيث يصنعان اللون الوردي بإضافة الـ«ليكوبين»، وهي المادة التي تعطي الطماطم لونها المميز. ويوصف الطعم بأنه نكهة إضافية من الأناناس الحلو.

وفي ديسمبر الماضي، لم يكن أحد يعرف كيف سيبدو شكل الأناناس الوردي، لكنه انتشر حاليا على الكثير من صفحات «إنستغرام».

وعلى الرغم من أنه لم يتضح حتى الآن أين سيتم طرح الأناناس الأوردي، والأماكن التي يمكن شراؤه منها، إلا أن كثيرين بدؤوا في تخيل الاحتمالات التي يمكن استخدامه فيها، مثل عصائر الأناناس الوردي.