«إنستغرام» الأسوأ تأثيراً على الصحة العقلية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة جديدة عن أن موقع «إنستغرام» سجل أسوأ مواقع التواصل الاجتماعي تأثيراً على الصحة العقلية للشباب.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة، أن الموقع الذي يعتبر في الأساس منصة لتحميل الصور، يضر بالتصورات عن صورة الجسم المثالي، ويزيد القلق والتوتر نتيجة عدم متابعة أحدث المشاركات على شبكات الاجتماعية، كما أنه له تأثير ضار على النوم.

وأشارت الدراسة إلى التأثيرات الإيجابية للموقع من حيث مجالات التعبير عن النفس والهوية الذاتية، وبناء المجتمع.

وحل موقع «سناب شات»، و«فيسبوك»، ثم «تويتر» في المراتب التالية على قائمة أسوأ المواقع الاجتماعية، في حين كان موقع «يوتيوب» المنصة الاجتماعية الوحيدة التي لها تأثير إيجابي كبير على الصحة النفسية، لأنه يزيد الوعي ويبني المجتمع، ويمنح فرصة التعبير عن النفس.

ودعا الباحثون، وفق موقع «Independent»، إلى استخدام عدد من التدابير للحد من الآثار السلبية على الصحة النفسية للشباب، منها التحذير من الاستخدام للموقع لفترات طويلة، وإنشاء منصات تواصل اجتماعي تظهر عندما يتم التلاعب بصور الأشخاص رقمياً، ودمج دروس عن الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي في برامج التعليم الشخصي والاجتماعي والصحي في المدارس.