نصيحة تلهم الآلاف

أبوظبي (الاتحاد)

نشرت الكاتبة الأميركية تانجيلا إيخوف «تغريدة» تضمنت نصائح للشباب بأن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، مع تحديد اختيارات مفيدة لهم بدلاً من القلق مما يعتقده الآخرون حيالهم.

وبدأت إيخوف تغريداتها الملهمة بعبارة «أنا أنثى زنجية، مُسنة مثل أمهاتكم، ولدي نصيحة صغيرة لكم...». واستطردت بتقديم نصائح بسيطة للشباب، مثل ضرورة تناول خُبز الأفوكادو المحمص، والسفر إلى أماكن جديدة، مؤكدة أن العائلة والصداقة أهم الأشياء في الحياة، وأن امتلاك منزل هو أمر جميل، ولكنه ليس كل شيء، وأن الأمر الوحيد الذي قد يندمون عليه هو عدم مطاردة السعادة.

وبحسب موقع «Metro»، لقيت تغريدة تانجيلا إعجاب الآلاف الذين تأثروا كثيرا بخبرتها وحكمتها وأعادوا تغريدها، كما أعربوا عن شكرهم لها.