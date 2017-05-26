الإنسان يفهم لغة الكلاب

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة عن أن البشر لديهم قدرة مدهشة على فهم لغة الكلاب وترجمة ما تشير إليه أصواتهم المختلفة. واكتشف علماء عن أن النساء أفضل من الرجال في فهم ما تريده الكلاب، سواء في مزاج اللعب أو العنف.

وأجرى باحثون في جامعة «يوتفوس لوراند» في المجر، الدراسة، حيث استمع 40 متطوعاً إلى أنواع مختلفة من النباح مسجلة من 18 كلباً كانوا يحرسون طعامهم أو يواجهون غريبا يهددهم أو يلعبون لعبة شد الحبل.

وبحسب موقع «the sun»، صنف المشاركون 63 في المائة من عينات النباح بشكل صحيح، وهي نسبة كبيرة. وحدد المستمعون 81 في المائة من نباح «اللعب»، ولكنهم كانوا أقل دقة في التعرف على نباح حراسة الطعام والتهديد.

وأكد الدكتور تاماس فاراجو وفريق الباحثين معه أن المشاركين اكتشفوا السياقات الصحيحة للغة الكلاب.