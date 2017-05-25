مقهى يقدم «لاتيه الأفوكادو»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ مقهى في ملبورن الأسترالية تقديم مشروب قهوة لاتيه الأفوكادو، والذي أثار إعجاب الكثير من رواد المقهى ومتابعي الإنترنت. وابتكر المقهى، وفق موقع «hello giggles»، مزيجاً لذيذاً من الأفوكادو مع الإسبرسو والحليب، حيث تقسم ثمرة الأفوكادو إلى نصفين ثم يفرغ أحد النصفين، ويوضع فيه الإسبريسو، ثم يصب فوقه الحليب.

ويضع المقهى المشروب في القائمة الفعلية ولا يخفيه للمناسبات فقط، ويطلق عليه اسم «أفولاتيه». وبعد نشر صوره على «تويتر»، أعرب البعض عن رغبته في تجربته، ولكن البعض الآخر لم يقتنع بالفكرة، وطالبوا بالتوقف عن تلك البدع الغريبة.