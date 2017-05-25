إنفاق كبير للبريطانيين على المظهر

أبوظبي (الاتحاد)

كشف بحث جديد عن أن متوسط إنفاق البريطاني سنوياً حتى يبدو بمظهر جيد نحو 4500 جنيه إسترليني.

وأعد البحث، الذي أجراه موقع «TotallyMoney» لمقارنة عادات الإنفاق وأنظمة التجميل للذكور والإناث في 30 مدينة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأوضح أنه في كل عام، يتم إنفاق ما متوسطه 4545 جنيهاً إسترلينياً للشخص الواحد في عضوية صالة الألعاب الرياضية، وحلاقة الشعر، والملابس، والماكياج وعلاجات التجميل مثل تبييض الأسنان، وخيوط الحواجب.

وبحسب موقع «metro»، كانت ليدز المدينة الأكثر إنفاقاً، بمبلغ هائل يبلغ 7000 جنيه إسترليني ينفقه الفرد سنويا، لا سيما على أطباء الأمراض الجلدية والعناية بالأسنان، فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد الواحد من سكان العاصمة لندن 6300 جنيه إسترليني على المظهر الجيد، مثل الرياضة والمكياج ومنتجات الشعر والمنتجعات الصحية.

وكانت المدينة الأكثر تواضعاً أبردين، حيث يبلغ متوسط ​​الإنفاق السنوي على الجمال للفرد 2710 جنيهاً إسترلينياً.